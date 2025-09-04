Vittoria per la Turchia dell’interista Hakan Calhanoglu contro la Georgia della vecchia conoscenza italiana, Kvaratskhelia. Si impone per 3-2 la Nazionale guidata da Vincenzo Montella che termina il match con poca serenità. Muldur apre immediatamente le marcature al terzo minuto, prima del gol di Akturkoglu che al 41esimo sigla il gol del raddoppio dei Milli Takim. L’attaccante del Fenerbahçe sottoscrive la doppietta personale che sembra chiudere la partita, ma la Georgia non ci sta e prova a riaprirla prima con Davitashvili, poi con Kvaratskhelia che al 98esimo fa 2-3: i georgiani non riescono ad accorciare ulteriormente e il match finisce con il successo di Calhanoglu e compagni. Il 20 di Chivu ha giocato titolare e per tutto il corso del match, rimediando un giallo al 100esimo minuto di un finale a dir poco concitato.