L'arrivo di Manuel Akanji a Milano potrebbe portare l'Inter a passare anche ad una difesa a quattro. Ne è sicuro Tuttosport che oggi, tra le sue pagine, ipotizza un cambio di modulo all'occorrenza: Chivu continuerà a giocare col 3-5-2 e gradualmente introdurrà il 3-4-2-1, ma l'esperto difensore svizzero apre anche lo scenario di una retroguardia a quattro in situazioni di emergenza (come successo nel 4-2-4 schierato nel finale di gara contro l'Udinese).

Akanji "sarà il titolare sul centrodestra della difesa a tre di Chivu, ma darà il cambio pure ai due veterani Acerbi e De Vrij - scrive TS -. Lo svizzero, però, sarà utile anche nel caso in cui l'ex tripletista voglia provare, in corso d’opera o addirittura dal primo minuto, una retroguardia a quattro, essendo un centrale destro naturale". L'ex City formerebbe così una coppia centrale con il mancino Bastoni, con Dumfries e Dimarco (o Carlos Augusto) come terzini.