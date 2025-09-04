Primi tre giorni di lavoro da ct della Nazionale italiana Under 21 per Silvio Baldini che in conferenza stampa ha presentato la sfida di domani contro il Montenegro: "Questi giovani sono la parte migliore del nostro calcio, sono stati molto disponibili in questi giorni, hanno voglia di capire" ha esordito.

Per ora, Baldini non si sbilancia però sulla formazione, prima di andare in campo per l’ultimo allenamento prepartita:

"Per me sono tutti titolari, anche perché le partite oggi non si giocano più in undici ma in sedici. Chiunque farò giocare, quindi, sarà come far giocare tutti, poi avremo anche la seconda partita nella quale ci saranno anche dei cambiamenti. La cosa più difficile, alla fine, sarà scegliere i quattro da mandare in tribuna".

Di fronte c’è un Montenegro da non sottovalutare:

"È una squadra molto fisica, che non bisogna assolutamente sottovalutare, anche se dal punto di vista tecnico sicuramente in questo momento noi siamo superiori. Ma proprio quando si pensa di essere superiori si rischia di fare brutte figure. Faremo la nostra partita, ci siamo preparati contro un 4-2-3-1, ma anche se si schiereranno con un altro modulo i ragazzi sono pronti".