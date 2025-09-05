Scendendo in campo ieri al De Kuip di Rotterdam, in occasione della sfida tra Paesi Bassi e Polonia, Piotr Zielinski ha toccato quota cento presenze con la sua Nazionale. Un traguardo che il centrocampista dell'Inter ha voluto celebrare su Instagram: "Sono molto onorato, orgoglioso e grato - ha scritto Zielu -. Grazie alla mia famiglia, ai miei compagni di squadra, allo staff e a tutti i tifosi: senza di voi questa strada non sarebbe stata inutile. Giocare l'aquila sul petto è qualcosa che non si può descrivere con le parole".

Sotto il messaggio sono comparsi tanti comment, tra cui quello del compagno di squadra Hakan Calhanoglu che ha scritto 'Quality'.