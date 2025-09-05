Stamattina ad Appiano Gentile, ore 11.30, calcio d'inizio per il test tra l'Inter "dei reduci" e il Padova. Dopo un paio di giorni di allenamenti congiunti con la neonata Under 23 di Stefano Vecchi, oggi i nerazzurri se la vedranno con una squadra di Serie B (1 punto in due partite tra Empoli e Carrarese).

Per Chivu - secondo la Gazzetta dello Sport - sarà l'occasione per testare alcuni dei nuovi arrivati che hanno avuto meno spazio fin qui, Andy Diouf su tutti. "Il centrocampista francese acquistato dal Lens, che ha debuttato entrando nel finale di Inter-Torino e che è rimasto in panchina contro l’Udinese, è in ottima compagnia: tra i giocatori della prima squadra rimasti alla Pinetina durante questa sosta per le nazionali ci sono infatti i tre portieri Sommer, Martinez e Di Gennaro, i difensori Acerbi, Palacios, Darmian e Carlos Augusto, i centrocampisti Mkhitaryan e Luis Henrique e infine Ange-Yoan Bonny, l’unico dei quattro attaccanti nerazzurri a non aver lasciato Milano per impegni con la nazionale". Dovrebbe esserci anche Bisseck, pure lui non convocato dalla nazionale ma dimenticato ogni volta dalla rosea.

Il test con il Padova sarà l’ultimo impegno settimanale: weekend libero prima di tornare a preparare la partita con la Juventus di sabato 13 settembre.

