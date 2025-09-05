È tempo di esporsi, di esprimere le proprie opinioni, di consultivi. So già poi che i più bravi tra noi giornalisti e opinionisti, qualunque cosa succeda, diranno: “Io l’avevo detto”, perché apparire è più importante che essere secondo alcuni. Ma siccome cerco sempre la massima onestà intellettuale e se sbaglio non è un problema chiedere scusa, o comunque dire: “Ho detto una ca**ta”, posso tranquillamente condividere il mio pensiero sul calciomercato dell’Inter. Per me è insufficiente, da 5. E pure confusionario. Che servisse un giocatore capace di saltare l’uomo, pronto a far saltare in banco a partita in corso o dall’inizio, lo sapevano pure i sassi. È arrivato? No! Anzi, è stato ceduto l’unico con quelle caratteristiche, cioè Zalewski. Il polacco avrebbe potuto fare eccome comodo all’Inter, ma è stato immolato sull’altare della plusvalenza. Ogni volta che ha giocato, andatevi a vedere i voti, ha fatto bene, anzi nell’ultima parte della stagione, quando in campionato scendeva in campo la seconda squadra battendo facilmente chiunque, lui e Asllani erano stati i migliori in campo.
Oggi è piuttosto oggettivo che a Chivu manchi quel tipo di giocatore. In difesa è arrivato un profilo veloce e pure di grande esperienza. Akanji è forte, anzi potrebbe forse essere definito fortissimo. Ma per migliorare davvero il reparto avresti dovuto tenere Pavard (su cui stiamo indagando per capire cosa realmente sia successo). E svecchiare il reparto nonostante potenziali mosse rischiose. A centrocampo sulla carta sei messo bene, se non benissimo. Ma siccome la testa e le motivazioni sono più che fondamentali, che certi elementi capiscano cosa vogliano fare da grandi. Altrimenti si entra in un circolo vizioso da cui non se ne esce.
Poi attenzione: so perfettamente che tra il volere e il fare ci sono di mezzo mille fattori. È vero che mantenere i propri asset può essere un vantaggio e pure un atto di forza, ma altrettanto vero che rimandare sempre e comunque i cambiamenti rischia un tracollo fragoroso qualora il limone non possa più essere spremuto. Spendere tanto per spendere sarebbe stato altrettanto sbagliato, quindi ok investire eventualmente su Lookman (su cui pensate avevo dei dubbi per la cifra in gioco) e Koné, ma non su altri profili che sarebbero stati strapagati. Occhio, ufficialmente e pure ufficiosamente l’Inter non ha mai illuso con altri nomi. Se poi per i click e le interazioni si dice e scrive altro, beh la colpa è pure vostra che vi fate prendere in giro.
Credo quindi che la stagione nerazzurra possa vivere di alti e bassi, cioè che Lautaro e compagni nella partita secca possano battere chiunque, ma pure perdere inopinatamente contro chiunque. Non darei così tanto per scontato nemmeno il quarto posto, anche se non mi stupirei più di tanto qualora i nerazzurri competessero per lo scudetto perché i giocatori sono forti, il problema è che hanno quattro anni in più, forse meno motivazioni del passato e qualche scoria mentale di troppo rispetto a quando era iniziato il ciclo di Inzaghi. Che abbia ragione o meno, poco importa. Non conta il: “Io l’avevo detto”. Ma il responso del verde.
Autore: Simone Togna / Twitter: @SimoneTogna
Altre notizie - Editoriale
Altre notizie
- 23:50 Dumfries: "Prendere gol alla fine lascia un retrogusto amaro. Ma andiamo avanti senza abbassare la testa"
- 23:38 Ancora Barella: "Gattuso ha insistito sull'aspetto mentale. Eravamo in difficoltà, ma vogliamo il Mondiale"
- 23:22 Italia U21, Baldini: "Questi giovani sono la parte migliore del nostro calcio. Per me sono tutti titolari"
- 23:08 Lautaro: "Falcao mi ha ispirato, Sergio Ramos è il difensore più forte". Poi scherza sul Pallone d'Oro 2025
- 22:54 InterNazionali - Dumfries lascia il segno anche con l'Olanda: l'interista in gol nell'1-1 con la Polonia
- 22:39 A. Paganin: "Frattesi all'Inter ha una sfortuna. Lautaro torna tardi per la sfida con la Juve? Forse ha parlato con il ct"
- 22:24 Mbappé: "Il problema non è che giochiamo troppo. Ma la mancanza di recupero"
- 22:09 Avellino, Fontanarosa si presenta: "All'Inter sono cresciuto molto, avere vicino uno come Bastoni mi ha aiutato"
- 21:55 Brasile, Ancelotti chiarisce: "Neymar fuori per scelta tecnica, non per infortuni"
- 21:40 AIA, Zappi: "Soddisfatto delle prime due giornate. Var a chiamata in Serie A? All’orizzonte non c’è nulla"
- 21:25 La Turchia vince, Calhanoglu carica e fissa l'obiettivo: "Vogliamo arrivare al Mondiale"
- 21:11 Gattuso in conferenza: "Formazione? Vedremo, i numeri non sono importanti"
- 20:58 Barella in conferenza: "Nelle ultime partite con l'Italia dovevo fare meglio. Voglio giocare il Mondiale"
- 20:42 Maradona jr: "Con Lukaku il Napoli ha forse l'attacco più forte, ma la ThuLa è una coppia importante"
- 20:28 Gattuso: "La squadra si è messa a disposizione, dobbiamo tirare fuori l'orgoglio"
- 20:15 InterNazionali - La Turchia di Calhanoglu batte 3-2 la Georgia. Finale concitato e giallo per il nerazzurro
- 20:00 Barella: "Gattuso ha riportato all'Italia tranquillità e fiducia. La parola più importante è ritrovarsi"
- 19:45 Olanda-Polonia in salsa nerazzurra: Dumfries sfida Zielinski. Solo panchina per De Vrij
- 19:30 Giannichedda: "Frattesi 'alla Perotta', se Chivu cambia modulo. Col 3-5-2 resta un ottimo dodicesimo uomo"
- 19:15 CF - La classifica degli stipendi della Serie A 2025/26: Inter al primo posto, seguono Juventus e Napoli. Poi Roma e Milan
- 19:00 Rivivi la diretta! In campo le NAZIONALI, CHIVU pensa già alla JUVE: AKANJI titolare? JOLLY FRATTESI: tocca a lui!
- 18:39 TyC Sports - Argentina-Venezuela, Lautaro verso la panchina: il tridente scelto da Scaloni
- 18:24 Deschamps sui fratelli Thuram: "Se sono qui, hanno un ruolo da svolgere". Poi li 'avvisa' su Juventus-Inter
- 18:09 Inter, il 30 settembre l'esordio casalingo in Champions League contro lo Slavia Praga: da oggi biglietti in vendita
- 17:54 Italia-Estonia, dall’audiodescrizione per non vedenti alla Quiet Room: a Bergamo scende in campo la sostenibilità
- 17:39 Gravina e la FIGC piangono la scomparsa di Giorgio Armani: "Grave perdita per l'Italia"
- 17:24 Il cordoglio dell'Inter per la scomparsa di Giorgio Armani: "Grande dolore, il club si stringe attorno ai suoi cari"
- 17:10 Cagliari, Angelozzi su Sebastiano Esposito: "Lo volevano tutti, ha scelto di venire qui guadagnando meno"
- 16:56 Addio a Giorgio Armani, il pensiero di Steven Zhang: "Riposa in pace, icona"
- 16:43 Turchia, Calhanoglu titolare e capitano contro la Georgia: Montella punta sull'interista
- 16:28 Svizzera, Yakin: "Akanji è pronto per giocare. Era titolare fisso al Manchester City, ma non ha perso il ritmo partita"
- 16:14 Nkunku: "Non ho mai parlato con l'Inter, ho accettato il Milan senza pensarci un secondo. Il derby..."
- 16:00 Si è spento il re della moda Giorgio Armani: aveva 91 anni
- 15:45 Valentini sull'Italia: "Bisogna stare vicini a Gattuso, ha risposto a un SOS"
- 15:30 Sanchez nuovo numero 10 del Siviglia: "Stavo aspettando questa opportunità con lo stessa voglia di sempre"
- 15:16 Il presidente del Coni Buonfiglio: "Domani sarò allo stadio, Gattuso è la cura giusta per l’Italia"
- 15:02 Rukavina: "Sucic ha sfruttato subito l'opportunità, potrebbe essere una sorpresa. Ma all'Inter è vietato rilassarsi"
- 14:48 L'Inter mette la Juve nel mirino: lavoro tra campo e palestra per i giocatori rimasti alla Pinetina
- 14:38 MVP della Serie A 2025-2026, per i bookies Lautaro insidia il trono occupato da McTominay
- 14:24 Baturina: "Tanti croati in Serie A. Modric e Sucic si sfideranno nel derby, sono contento per loro"
- 14:10 Serie A, dribbling riusciti nelle prime due giornate: in vetta c'è Atta. Bene anche Marcus Thuram
- 13:55 Marino: "Zaniolo all'Udinese? Mi ricorda la telenovela di Balotelli"
- 13:41 Argentina, una squadra di capitani: sono 7 i convocati da Scaloni con la fascia al braccio nei rispettivi club
- 13:27 Polonia, Zielinski punta il club dei giocatori con 100 presenze: con i Paesi Bassi può andare in tripla cifra
- 13:14 Akanji: "Ogni anno l'Inter compete per vincere tutti i trofei. Sommer? Ottimo feeling, con lui mi sento a mio agio"
- 12:59 Argentina-Venezuela, Lautaro o Thiago Almada? Scaloni: "L'idea è di mettere in campo i migliori. E con l'Ecuador..."
- 12:44 Udinese, Bertola: "La vittoria a San Siro ci dà certezze". Poi l'elogio a Pio Esposito
- 12:29 Serie A, due gol e un assist nei primi 180': Marcus Thuram tra i candidati per il Player of the Month di agosto
- 12:15 Tiribocchi: "Lookman? Se onora la maglia può ricucire il rapporto con i tifosi". Poi un'analisi sulla lotta Scudetto
- 12:00 SOSTA NAZIONALI pre JUVE-INTER: allarme LAUTARO! CALHA si RISCATTA? ESPOSITO e gli EUROPEI...
- 11:48 Problemi per Scamacca, lascia il ritiro dell'Italia: chance per Pio Esposito?
- 11:34 Youth League, da Amsterdam a Interello contro il Liverpool: ufficializzato il calendario europeo dell'Inter Primavera
- 11:20 UFFICIALE - Inter e Ria Money Transfer rinnovano la partnership fino al 2027. Ricci: "Parte integrante della nostra famiglia"
- 11:06 Assemblea a Lissone per la Lega Serie A: appuntamento fissato per il 3 novembre
- 10:52 Carraro torna su Calciopoli: "Ecco perché Bergamo e Pairetto si appoggiarono a Moggi. Ma quello scudetto non andava assegnato all'Inter"
- 10:38 CdS - Nuovo San Siro: Sala rimpiange Moratti e Berlusconi. Intanto il tempo stringe...
- 10:24 Zoff: "Donnarumma non bravo con i piedi? Prima serve uno che pari"
- 10:10 Qui Juventus: Openda-Zhegrova, scatta la missione Inter: Tudor spera di averli al top il 13 settembre
- 09:56 Trezeguet: "Napoli e Inter sono le squadre da battere, per la Juve sarà tutta una verifica"
- 09:42 TS - Lautaro Martinez candidato al Premio Gentleman: gala a Milano il 10 settembre, sfiderà Reijnders
- 09:38 TS - L'Inter poteva fare un ultimo colpo sul mercato, ha deciso di rimandarlo
- 09:24 TS - A gennaio può ripartire la caccia al nuovo Lookman. Tesoretto da 25 milioni, c'è un nome
- 09:10 GdS - Moratti, i progressi continuano: fuori dalla terapia intensiva
- 08:56 InterNazionali - Italia-Estonia: a Gattuso resta un dubbio. Tre interisti dal 1'
- 08:42 CdS - Calhanoglu, Bisseck e Luis Henrique: le spine di Chivu. Il turco è in ritardo, il tedesco incostante e resta un sospetto sul brasiliano
- 08:28 GdS - Frattesi tra campo e mercato: il no al Newcastle, le nuove ambizioni e il rinnovo
- 08:14 GdS - Caso Bisseck: ci sarà Akanji con la Juve. Però da quando è a Milano...
- 08:00 CdS - Inter, mercato incompleto. Resta un tesoretto da 20-25 milioni per gennaio: nel mirino...
- 00:00 Rileggere le dichiarazioni rilasciate a dicembre da Marotta per dare un senso al mercato dell'Inter