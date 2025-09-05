"Ho visto la gara con l’Inter e indubbiamente il Toro è andato in grande difficoltà, mentre con la Fiorentina hanno giocato una buona gara". Lo dice Fabio Galante, ex difensore intervistato da Tuttosport per provare ad analizzare l'avvio di stagione del Torino: "Invito tutti ad aver fiducia in Baroni. Per me è uno dei migliori allenatori italiani e le sue squadre hanno sempre sfoderato un calcio organizzato e divertente. Dopo tanti anni di 3-5-2 il passaggio al 4-3-3 necessita di tempo: bisogna dargli fiducia".

Sul mercato sono arrivati giocatori importanti come Asllani e Simeone ...

"Direi che il Torino ha fatto un’ottima campagna acquisti. Il Cholito con Zapata forma un tandem che pochi possono vantare in Serie A. Mi piace molto Asllani: l’ho conosciuto all’Inter ed è un ragazzo in gamba, oltre che un regista con grandi potenzialità. Ha solo bisogno di giocare con continuità e la fiducia dell’ambiente per esplodere davvero. Credo che il Toro possa essere il club giusto per riuscirci".

Sappiamo che ha il patentino da direttore sportivo: per caso la vedremo presto in qualche club?

"Per ora non penso. Sono appena entrato a far parte della squadra dei talent di Radio Serie A. E poi ricopro il ruolo di ambassador dell’Inter".