Lautaro Martinez è il protagonista di un'intervista esclusiva che uscirà questo sabato su France Football. L'attaccante argentino e capitano dell'Inter risponde, nel giro di un minuto, alle domande del format '60 Seconds Gone', pubblicate da L'Equipe.

Il difensore più forte mai affrontato?

"Sergio Ramos".

Qual è l'attaccante che ti ha ispirato da bambino?

"Radamel Falcao".

Un gesto superstizioso prima di entrare in campo?

"Ringrazio Dio, gli chiedo vada tutto bene. E bacio i miei parastinchi, dove c'è la foto dei miei figli".

La prima cosa che fai dopo una partita?

"Parlare con mia moglie, con la mia famiglia. Nel bene e nel male, a seconda della mia partita e del mio umore: parlo solo con loro".

Il miglior assist man con cui hai giocato?

"Messi".

Esultanza preferita?

"La mia (e la ripropone, ndr)".

Cosa saresti diventato se non fossi stato un calciatore?

"Di sicuro sarei stato un lavoratore come lo sono i miei genitori, ma non so che lavoro avrei fatto".

Messi in una parola?

"Extraterrestre".

Il Pallone d'Oro 2025?

"Lautaro Martinez (risponde in maniera scherzosa e sorridendo, ndr)".