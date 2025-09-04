"In realtà ci aspettavamo una partita diversa". Intercettato dai media turchi, Hakan Calhanoglu esordisce così quando viene chiamato ad analizzare a caldo la vittoria contro le Georgia nel match valido per le qualificazioni al prossimo Mondiale: "Ci aspettavamo una squadra che avrebbe pressato di più. Avremmo potuto ottenere un punteggio diverso - ammette il centrocampista dell'Inter -. Abbiamo faticato dopo il cartellino rosso, ma la cosa importante sono i 3 punti".

Calha poi fissa gli obiettivi: "Il nostro obiettivo è grande: vogliamo arrivare ai Mondiali, faremo del nostro meglio. Dovevamo lottare di più nel secondo tempo, ma mi congratulo con i miei compagni di squadra. Tutti hanno dato il massimo. L'importante è iniziare con tre punti. Ora tocca alla Spagna: abbiamo ottenuto vittorie storiche lì, speriamo di avere un'altra possibilità. I nostri tifosi faranno del loro meglio, e anche noi faremo del nostro meglio".