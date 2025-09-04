Sale a 7 punti in classifica la Nazionale olandese dopo il pari per 1-1 di stasera con la Polonia, un gradino sotto gli olandesi al netto degli stessi punti per via della differenza reti. Dopo aver segnato con l’Inter ai danni dell'Udinese, Dumfries trova il gol anche con i Paesi Bassi punendo una scellerata mancata uscita di Lukasz Skorupski e insaccando con un colpo di testa volante che fa esplodere lo stadio di Rotterdam. Ma all’80esimo Cash trova la rete del pareggio, convalidata dopo un check al VAR. Novanta minuti di gioco per il 2 nerazzurro, entra all’87esimo invece Stefan De Vrij, subentrato a Van Hecke. È rimasto sul rettangolo di gioco 71 minuti invece l’altro interista della partita, Piotr Zielinski.