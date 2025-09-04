Partenza con luci e ombre quella dell'Inter di Chivu, che ora avrà la sosta per riflettere ed analizzare la situazione per migliorare il rendimento della squadra. Oggi il Corriere dello Sport si focalizza in particolare su tre giocatori: Calhanoglu, Bisseck e Luis Henrique.

Male la prima del turco nella nuova stagione, dopo un'estate passata a recuperare dal guaio fisico patito col Psg e a gestire il caos post Mondiale. "Il turco, piuttosto che prendersi le luci della ribalta con una prestazione degna di nota, è scomparso tra le maglie del centrocampo friulano. Al di là dell’aspetto mentale, su cui bisognerà interrogarsi ad Appiano, rimane da fare anche una riflessione di campo: Calhanoglu è colui che più di tutti può dare verticalità alla squadra, considerando le grandi doti tecniche di cui dispone, ma sotto pressione non sempre riesce a far emergere il suo valore", sottolinea in maniera piuttosto superficiale il quotidiano.

L'altra nota dolente è Bisseck, protagonista ancora una volta in negativo secondo i più. L'arrivo di Akanji lo confina di nuovo al ruolo di alternativa, poi starà a lui cercare di riappropriarsi della credibilità un po' scemata tra la fine della passata stagione e l'Udinese. "L’ex Aarhus dovrà lavorare sodo per mettere in difficoltà Chivu, che da lui si aspetta risposte già dagli allenamenti di questi giorni", spiega il CdS.



E poi Luis Henrique, quello che per molti è il grande equivoco del mercato estivo nerazzurro. Finora Chivu non ha fugato questi dubbi: appena 4 minuti in campo tra Torino e Udinese. "Un paradosso, considerando che Chivu contro l’Udinese avrebbe avuto bisogno proprio di un giocatore con le sue caratteristiche per dare maggiore imprevedibilità alla squadra. La scelta di tenerlo in panchina legittima il sospetto che quantomeno il ragazzo non sia ancora pronto dal punto di vista fisico", spiega il giornale romano.