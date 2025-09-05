Nel tour di interviste pre-partita, alla vigilia di Italia-Estonia, Nicolò Barella si è soffermato anche con la Rai per offrire le sue sensazioni dopo i primi giorni di lavoro con il neo ct Gennaro Gattuso: "E' una partita importante, come tutte quelle del girone. Arriviamo con grande fiducia, il mister ci ha fatto lavorare, ci ha dato grande consapevolezza e ci ha aiutato a ritrovarci un po'. Domani cercheremo di dimostrarlo in campo, abbiamo bisogno di una bella prestazione oltre che di una vittoria", le parole del centrocampista dell'Inter.

Conservate la speranza di qualificarvi ai Mondiali senza passare dai playoff?

"Sappiamo che è difficile, ma il calcio è bello perché a volte succedono cose impreviste. Noi cercheremo di portare tutto dalla nostra parte, per noi e per la gente che ci ha supportato in questo momento difficile".

Zero calcoli, che cosa avete provato a livello tattico?

"Dovremo segnare tanto visto che conterà la differenza reti. Non parleremo del modulo ma di atteggiamento, di ciò che dobbiamo fare: questa è la cosa più importante. Dobbiamo ritrovare la voglia di vincere e la voglia di entrare in campo come deve fare sempre l'Italia".