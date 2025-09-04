I tifosi della Juventus hanno accolto con entusiasmo i due nuovi acquisti bianconeri: Edon Zhegrova e Lois Openda. Lunedì, tra foto, autografi e abbracci, i sostenitori hanno avuto un primo assaggio della curiosità e delle aspettative che li accompagnano. Come riportato da Tuttosport, ora non resta che attendere il 13 settembre, data cerchiata in rosso: allo Stadium arriverà l’Inter e per Igor Tudor sarà il momento di scoprire i nuovi innesti.

Intanto, la squadra è in pausa fino all’8 settembre, ma negli uffici si lavora già per integrare al meglio i due rinforzi. La situazione più delicata riguarda Zhegrova: l’ex Lille non gioca dal 14 dicembre 2024, quando decise di operarsi per risolvere i problemi di pubalgia. Tornato in gruppo ad agosto, ha collezionato solo panchine prima del trasferimento a Torino. Per questo ha rinunciato alla convocazione del Kosovo, con l’obiettivo di rimettersi in sesto sotto la supervisione di Tudor e dello staff tecnico. La speranza è di poterlo almeno inserire tra i convocati contro i nerazzurri.

Più lineare invece il percorso di Openda. Reduce dal precampionato con il Lipsia e già in campo in Bundesliga e in Coppa di Germania, l’attaccante belga è stato convocato dalla sua nazionale e non presenta particolari problemi fisici.

Il 13 settembre, dunque, i tifosi juventini riempiranno l’Allianz Stadium non solo per il big match con l’Inter, ma anche per “scartare” due regali attesi, con la speranza che mantengano le promesse.