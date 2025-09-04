È Nicolò Barella il giocatore del giorno scelto per affiancare il ct Rino Gattuso nella sala stampa della New Balance Arena per presentare la sfida di domani tra l'Italia e l'Estonia, match valido per le qualificazioni al Mondiale 2026. Durante la conferenza, ripercorrendo i risultati del passato, il centrocampista dell'Inter ha fatto mea culpa: "Nelle ultime partite in nazionale potevo e dovevo fare meglio. Le partite sono tante, la stanchezza c'è, non penso sia una scusa. Ora dobbiamo essere proiettati in avanti e cercare di fare più gol possibili. Ho giocato tutte le competizioni tranne il Mondiale con la Nazionale, voglio riportarla sul palcoscenico che merita".

Dopo Ventura - che lo convocò per la prima volta in Nazionale nel 2017 - Mancini e Spalletti, Gattuso è il ‘suo’ quarto Ct:

"Nell'ultimo periodo di Mancini e in quello di Spalletti abbiamo avuto delle difficoltà. Per questo ritrovarci è la cosa importante da fare oggi. Gattuso ci ha dato serenità e fiducia, ci ha fatto lavorare e dobbiamo ripagarlo con le nostre prestazioni in campo".

A cominciare dal match con l’Estonia:

"Abbiamo visto le loro potenzialità e caratteristiche, abbiamo lavorato su quello. Non sarà una partita facile, giocheremo per vincere".