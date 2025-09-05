Memore della stagione appena passata, la peggiore della sua carriera in fatto di infortuni, Hakan Calhanoglu si augura di non dover più fermarsi ai box in quella che è appena cominciata: "Certo che sogno di diventare il giocatore con più presenze nella Nazionale turca - la premessa del centrocampista dell'Inter a margine della vittoria sulla Georgia -. Ho qui dei fratelli con cui ho giocato e condiviso la stessa squadra per anni. Oggi parlavo con Hakan Balta, abbiamo giocato insieme e oggi mi allena, insieme a Montella. Spero di avvicinarmi alle cento presenze. Il mio obiettivo è battere il record di Rüştü perché sono un calciatore che sogna. Ma la cosa più importante è avere una stagione senza infortuni. Spero che accada", l'auspicio di Calha.