Ospite ieri a Brindisi in uno Juventus Club, l'ex attaccante David Trezeguet ha parlato così della lotta al titolo in Serie A. Ecco quanto riportato dal Quotidiano di Lecce:
"Io credo che tutti siano consapevoli che tanto il Napoli quanto l’Inter abbiano dimostrato negli ultimi anni di essere le squadre da battere - ha esordito -. Per la Juventus, invece, sarà tutta una verifica: è partita bene con due vittorie in altrettante partite, ma bisognerà confermarsi durante il campionato. Per fare una griglia bisognerà vedere e capire più avanti, ma penso che abbia la concreta possibilità di dire la sua e dare il suo contributo. In estate ci sono stati tanti cambiamenti, sia a livello dirigenziale sia a livello di giocatori. L’obiettivo è sicuramente tornare a vincere, la realtà dei fatti spiega come la Juve debba migliorare e, prima o poi, tornare a essere vincente", ha concluso.
