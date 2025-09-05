Lautaro Martinez entra sempre più nella storia dell'Argentina... nella notte di Lionel Messi, probabilmente all'ultima casalinga con la Seleccion. Il Toro, partito dalla panchina contro il Venezuela e subentrato al 74' a Julian Alvarez, dopo meno di due minuti ha timbrato il cartellino con un gol storico.

Lo scorso novembre, con la rete in semi-rovesciata contro il Perù, il capitano dell'Inter aveva infatti raggiunto Diego Armando Maradona nella classifica marcatori di ogni tempo della nazionale argentina. La rete siglata stanotte, invece, permette a Lauti di salire a quota 33 gol con la maglia della Seleccion e di piazzarsi al quinto posto dei marcatori all-time dell'Argentina: davanti a lui ci sono solamente Messi (114), Batistuta (55), Agüero (41) e Crespo (35).