L’Inter ha chiuso il mercato estivo senza sfruttare l’ultima possibilità di rinforzo, scelta che ha deluso parte della tifoseria. La dirigenza non esclude però un intervento a gennaio, se ci saranno le condizioni tecniche ed economiche, come scrive Tuttosport. Dopo la cessione di Zalewski all’Atalanta per 17 milioni e l’acquisto di Diouf dal Lens per 20 più bonus, restavano circa 20 milioni disponibili. Le uscite di Taremi (Olympiacos, 2,5 milioni) e il mancato prestito di Palacios al Santos non avrebbero inciso sul budget complessivo, mentre l'opportunità Akanji è stata legata alla partenza di Pavard.

L’idea era di investire su un difensore giovane, tra i 20 e i 23 anni, con un costo attorno ai 20 milioni. Tuttavia, i profili valutati non erano accessibili: Jacquet del Rennes costava circa 50 milioni, mentre Akcicek del Fenerbahce non è stato considerato pronto. Parallelamente, era aperta la ricerca di un attaccante con caratteristiche diverse da quelli in rosa, capace di saltare l’uomo e offrire varianti tattiche. L’obiettivo principale era - come noto - Ademola Lookman, proposto dagli agenti e valutato 45 milioni dall’Atalanta, ma il club bergamasco ha chiuso ogni spiraglio.

Altre piste, come Nkunku (poi al Milan) o Ndiaye dell’Everton (valutato oltre 50 milioni), non sono state concretamente approfondite. Resta però evidente che un giocatore con le qualità di Lookman manca all’Inter. Per questo i prossimi mesi saranno dedicati alla ricerca di un profilo simile, possibilmente under 23, come il belga Malick Fofana del Lione, già seguito e valutato oltre 30 milioni. Altamente improbabile, invece, una riapertura della trattativa con gli orobici per Lookman.