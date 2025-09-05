"È stato un inizio importante, abbiamo fatto un pre campionato affrontando squadre di livello che competono anche in Champions". Parla così Gianpiero Piovani, tecnico dell'Inter Women, durante la chiacchierata con Sky Sport alla vigilia della sfida contro la Fiorentina nella Serie A Women’s Cup: "A differenza della scorso anno abbiamo alzato un po' l'asticella e ce ne siamo accorti: l'anno scorso eravamo in rodaggio, quest'anno abbiamo cambiato di meno e ci siamo fatti trovare pronti. Sono contento delle ragazze", aggiunge l'allenatore delle nerazzurre.

Che approccio servirà domani contro la Fiorentina?

"La Fiorentina è molto aggressiva, l'anno scorso temporeggiava di più. È un gioco che piace anche noi, sarà una bella partita e mi auguro che il pubblico si diverta".

Quanto è stato utile per il calcio femminile il percorso della Nazionale all'Europeo?

"Tanto, è la motrice che tira avanti: se fa bene la Nazionale, fa bene anche il calcio femminile. Noi come club e staff cerchiamo di alzare l'asticella ogni giorno, cercando di trasmettere alle ragazze quello che possiamo".