Intervenuto in conferenza stampa dal ritiro della Nazionale francese, Kylian Mbappé è tornato a parlare degli intasati calendari che impegnano i vari giocatori del calcio europeo in particolar modo: "Giochiamo troppo? No. Prima lo pensavo, ora la mia riflessione è cambiata. Il problema non è il numero di partite, ma la mancanza di recupero".

Poi ancora aggiunge:

"Non ricordo un giocatore in grado di rendere al massimo per 60 partite consecutive. Fisicamente puoi essere pronto, ma non sempre al tuo livello migliore. La gente pensa che, visto quanto guadagniamo, dobbiamo giocare senza discutere. Ma è essenziale rigenerare il corpo per mantenere intensità e spettacolo. Altrimenti si rischia di dover saltare delle partite, e sarebbe un problema".