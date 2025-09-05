Esordio stasera al Gewiss Stadium di Bergamo per Gattuso sulla panchina dell'Italia. Dinanzi ci sarà la modesta Estonia allenata da Henn. Si va verso il 4-2-3-1 con Kean alle spalle di Retegui. Ben tre gli interisti in campo dall'inizio: Bastoni e Dimarco in difesa più Barella in mediana al fianco di Tonali. Partiranno dalla panchina, invece, Frattesi ed Esposito.

PROBABILE ITALIA (4-2-3-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Calafiori, Bastoni, Dimarco; Barella, Tonali; Politano, Kean, Zaccagni; Retegui.

Sezione: News / Data: Ven 05 settembre 2025 alle 09:13 / Fonte: Gazzetta dello Sport
Autore: Alessandro Cavasinni / Twitter: @Alex_Cavasinni
