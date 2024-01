Nella seduta di oggi, sia Lautaro Martinez che Federico Dimarco torneranno ad allenarsi con i compagni di squadra. Una notizia attesa che fa la felicità di Inzaghi, che non ha avuto entrambi nelle ultime due partite, quelle con Lecce e Genoa. Due assenze che hanno pesato eccome.

Come conferma Tuttosport, sia l'argentino che l'esterno oggi torneranno ad allenarsi in gruppo, così come nessun problema per Calhanoglu che ha già smaltito l'influenza. Da valutare la titolarità per Lautaro e Dimarco. Occhio anche a Pavard: il francese ha superato totalmente l'infortunio con l'Atalanta e morde il freno.