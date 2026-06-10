Oggi è giornata di porte girevoli in Viale della Liberazione. Detto ampiamente della visita di Tullio Tinti e Manuel Montipò, in sede Inter si approfitta di queste ore anche per cominciare a tastare il terreno per dei movimenti legati ai giovani. E in questo senso va letta la presenza negli uffici di Inter HQ di Mauro Leo, direttore sportivo del Gubbio, arrivato a Milano per trattare alcuni ragazzi da portare in prestito in Umbria.

Ma in questi minuti potrebbero arrivare aggiornamenti importanti anche sul fronte Ivan Provedel, il portiere individuato come successore di Yann Sommer. Negli uffici di Porta Nuova, infatti, è arrivato anche l'agente del portiere friulano, Gianni Rava.