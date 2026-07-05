L'Inter è sempre più vicina ad Anan Khalaili, individuato dalla dirigenza come l'erede di Denzel Dumfries sulla corsia destra. La trattativa con l'Union Saint-Gilloise entra nella fase decisiva e, secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, nei prossimi giorni è previsto un nuovo incontro tra i due club per cercare di raggiungere l'intesa definitiva.
Khalaili ha scelto l'Inter
La società nerazzurra ha già trovato un accordo con il calciatore, che avrebbe comunicato all'Union Saint-Gilloise la propria volontà di trasferirsi a Milano.
La trattativa si svolge direttamente tra i due club, senza intermediari, un aspetto che potrebbe favorire una rapida chiusura dell'operazione. Restano da definire gli ultimi dettagli economici, ma i contatti proseguono con continuità e il clima viene descritto come positivo. L'Inter considera Khalaili la prima scelta per rinforzare la fascia destra e punta a metterlo a disposizione di Cristian Chivu già per l'inizio della preparazione estiva.
Chalobah aspetta i nerazzurri
Proseguono parallelamente anche i dialoghi per Trevoh Chalobah. L'Inter ha già ottenuto un'apertura di massima da parte del difensore inglese e continua a lavorare con il suo entourage, mentre il confronto con il Chelsea deve ancora entrare nel vivo. Resta sullo sfondo anche il Como, che segue il centrale da settimane. Secondo Romano, però, il club lariano non presenterà nuove offerte finché l'Inter resterà concretamente in corsa per il giocatore. La sensazione è che la decisione finale dipenderà soprattutto dalla posizione di Chalobah, che finora avrebbe dato priorità esclusivamente ai nerazzurri.
Autore: Ludovica Ferrante
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