La Thu-La appare in forma, ma occhio anche a Esposito e Bonny. La Gazzetta dello Sport lancia la doppia candidatura in attacco del tandem arrivato a Milano in estate proprio per alzare l'asticella in quel reparto offensivo che è stato un problema nelle ultime stagioni nel momento in cui veniva a mancare uno dei due titolari.

"Chivu si affaccia al suo primo derby d’Italia da allenatore consapevole di avere tra le mani il materiale giusto per costruire nuovi gol: se il difetto strutturale dell’ultima Inter inzaghiana che tutto ha sfiorato e niente ha raccolto era proprio quello di non avere alternative all’altezza dei due titolari, l’arrivo dei due giovani rampanti ha cambiato prospettive - conferma la rosea -. Là dove c’era il deserto, ora luccicano risorse preziose dalle quali estrarre nuove soluzioni e magari cambiare pelle in corsa: Bonny ha passo e imprevedibilità per svariare anche da trequartista, Esposito riempie l’area come pochi ed è un’arma da sfruttare sulle palle alte".

Peraltro, a differenza del capitano e dell'ex Borussia MG, Bonny è rimasto a lavorare in serenità ad Appiano Gentile in questa sosta ed Esposito è stato impiegato solo pochi minuti da Gattuso nella passerella di fine gara con l'Estonia.

