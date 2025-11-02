Clima tesissimo al Franchi nel finale di gara tra Fiorentina e Lecce, con lo stadio che si è trasformato in un autentico far west. La curva Fiesole esplode in una durissima contestazione, indirizzata non solo verso i giocatori viola, apparsi nervosi e disorientati, ma anche contro l’allenatore Stefano Pioli, bersaglio di cori eloquenti come “salta la panchina”.

Fischi, urla e insulti accompagnano ogni tocco di palla della squadra, mentre in campo si respira tensione pura, con falli duri, proteste e nervosismo generale. L’ambiente è incandescente e il pubblico fiorentino, da sempre molto esigente, manifesta apertamente la propria delusione per una prestazione ritenuta inaccettabile.

La squadra appare spaccata, priva di idee e fiducia, mentre Pioli osserva impietrito dalla panchina. Il finale di gara diventa così una lunga agonia, con lo stadio in rivolta e un clima che lascia presagire possibili conseguenze pesanti per il tecnico e per tutto l’ambiente viola. Intanto il club entra in silenzio stampa.