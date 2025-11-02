Il Como ferma il Napoli e l'Inter si trova davanti un'occasione importante per accorciare sulla vetta della classifica, considerando che questa sera andrà in scena anche il big match di San Siro tra Milan e Roma. Per strappare qualche punto servirà fare bottino pieno a Verona, anche se finora il rendimento dei nerazzurri lontano da Milano non è stato impeccabile: in questa annata sono arrivati i due ko esterni con Juventus e Napoli e, più in generale, l'Inter ha perso cinque delle ultime 12 trasferte in Serie A, tante quante nelle precedenti 45. A ricordare il dato è il Corriere dello Sport.

"Ad ogni modo - scrive il Corsport -, i numeri contano fino ad un certo punto: servono i fatti. Chivu e i suoi giocatori sono i primi a sapere di dover arrivare alla prossima sosta con 6 punti raccolti tra Verona, oggi, e Lazio, domenica prossima, accompagnando il tutto con il quarto successo in Champions, mercoledì contro il Kairat Almaty, così da affrontare con un consistente cuscino di sicurezza le 4 sfide più complicate che restano nella prima fase".