Attraverso i propri canali ufficiali, l'Inter ha voluto esprimere il proprio cordoglio per la scomparsa di Giovanni Galeone, allenatore morto oggi a 84 anni: "FC Internazionale Milano esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Giovanni Galeone e si stringe alla sua famiglia e a tutto il mondo del calcio in questo momento di lutto", si legge.