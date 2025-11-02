Attraverso i propri canali ufficiali, l'Inter ha voluto esprimere il proprio cordoglio per la scomparsa di Giovanni Galeone, allenatore morto oggi a 84 anni: "FC Internazionale Milano esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Giovanni Galeone e si stringe alla sua famiglia e a tutto il mondo del calcio in questo momento di lutto", si legge.

