Il gol di Petar Sucic contro la Fiorentina è il primo con la maglia dell'Inter, ma per come è arrivato racconta tanto del croato. Lo slalom speciale con elegante dribbling di suola e preciso piattone all'angolino ha lasciato ad occhi aperti San Siro: dentro quella giocata, però, c'è molto di più. "Con un tocco morbido, di suola, ha ribaltato il giro del pallone, ma anche il giudizio sulla prestazione e probabilmente la prospettiva dell’intera stagione - scrive oggi il Corriere dello Sport -. Il triplo effetto può spalancargli le porte verso la definitiva consacrazione".

L'ex Dinamo Zagabria oggi verrà confermato dall'inizio nel lunch match contro il Verona: ci sarà bisogno di un'altra grande prestazione e di tanta continuità per superare definitivamente la concorrenza interna di Mkhitaryan, ora fermo ai box per infortunio.