Gordon Stipic, agente di Alexis Saelemakers, è in Italia per iniziare i dialoghi col Milan per il rinnovo del giocatore belga, in scadenza di contratto nel 2027. La volontà del club rossonero è quella di blindate l'attaccante, diventato al momento uno dei giocatori di punta della formazione di Massimiliano Allegri. Ma come ricorda Tuttosport, la presenza di Stipic può essere funzionale anche per un altro nome in prospettiva mercato, visto che l'agente gestisce anche il difensore dell'Udinese Oumar Solet, visionato da tempo dagli scout milanisti e nel mirino anche dell'Inter.

Potrebbe quindi aprirsi un nuovo derby di mercato, anche se bisogna considerare che su Solet pende ancora un processo da parte della Procura di Udine per violenza sessuale, una grana pesante che ha frenato sin qui qualunque tipo di assalto al 25enne jolly difensivo.