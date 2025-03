Inzaghi cambia. Anche secondo il Corriere dello Sport, in vista della partita di domani con il Feyenoord, appaiono scontate diverse rotazioni nell'undici iniziale che scenderà in campo per l'Inter.

La buona notizia è il ritorno di Carlos Augusto, che domani sera partirà dall’inizio, permettendo magari un turno di riposo a Bastoni. Quella brutta, invece, è lo stop di Zielinski, che sarebbe stato utile proprio per amministrare le forze in mezzo al campo. Tra i pali duello aperto Sommer-Martinez.

In mediana, spazio a Frattesi e probabilmente ad Asllani: rifiatano Barella e Calhanoglu. Straordinari per Mkhitaryan. Anche in attacco cambieranno i protagonisti. Tutto lascia credere, infatti, che stavolta comincerà in panchina Lautaro (solo un po’ di fatica l’altra sera), con nuova chance tra i titolari per Taremi accanto a Thuram, apparso in crescita di condizione contro il Monza. E poi c’è sempre Arnautovic, che nell’ultimo mese si è preso letteralmente la scena con 3 gol pesantissimi in appena 4 apparizioni.