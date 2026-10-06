La partita contro il Parma di sabato prossimo sarà quella che inaugurerà un tour de force di gare da sosta a sosta. La prima di nove in trenta giorni per l'Inter di Cristian Chivu, che sta lavorando in questi giorni con il gruppo per raccogliere le energie necessarie prima di ritrovare tutti i nazionali che inevitabilmente potrebbero avere bisogno di un po' di riposo.

"Delle prime cinque partite in calendario, ben quattro sono in programma nella comfort zone del Meazza, dove nel 2026 l'Inter ha segnato ben 41 reti in 14 incontri casalinghi, con una media da 2.92 gol a gara - riporta il Corriere dello Sport -. L’unica eccezione riguarderà la trasferta di Bologna, in programma nella settimana giornata di Serie A, subito dopo il secondo turno di Champions League con il Club Brugge dell’ex Yann Sommer. Al di là della spedizione al Dall’Ara, rimane quindi per l’Inter la chance ghiotta di mettere da parte un gruzzoletto prezioso di punti per tentare uno strappo in campionato e rimediare invece alla sconfitta di Madrid in Champions League, sfruttando stavolta il fattore casa. L'obiettivo per la squadra di Chivu è arrivare lanciata, dopo la trasferta di Venezia, alla curva pericolosa composta dal trittico Milan-Feyenoord-Como che precederà la nuova sosta".