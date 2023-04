Una nuova Inter. Come sottolinea il Corriere dello Sport, Inzaghi ha trovato nuovi punti fermi rispetto a un anno fa. "Il 26 agosto scorso, quando l’Inter crollò all’Olimpico con la Lazio, Handanovic era il portiere, De Vrij il perno della difesa e Skriniar un titolarissimo - ricorda il quotidiano romano -. Simone, nelle ore successive, riuscì a convincere Zhang a prendere in saldo Acerbi da Lotito. Acquisto indovinato". E non solo mercato.

Le idee, come quella di Calhanoglu in luogo di Brozovic infortunato, si sono rivelate azzeccate. Poi Dzeko, che ha tirato la carretta per mesi in attesa di Lukaku. "Una volta si diceva che portiere, difensore centrale, regista e centravanti fossero la spina dorsale della squadra. Nell’Inter i quattro riferimenti principali sono cambiati in corsa". E non è banale.