Giornata di vigilia per l'Inter che domani alle 18 a San Siro affronterà il Parma nella sesta giornata del campionato di Serie A. Tra gli infortuni di Stones e Jones e il rientro di alcuni giocatori a ridosso della sfida, dopo gli impegni in nazionale, sono ancora diversi i dubbi di formazione in casa nerazzurra.

Secondo il Corriere dello Sport, "in difesa Bisseck potrebbe agire per una volta da centrale, lasciando spazio ai suoi lati a Pavard e Carlos Augusto che sono rimasti a Milano in questa sosta, in modo da far riposare sia Akanji che Bastoni in vista della Champions League. A centrocampo bisognerà capire quanti minuti avrà Calhanoglu nelle gambe, prima di risolvere il rebus legato alla cabina di regia. Ai lati del turco dovrebbero esserci Barella e uno tra Mkhitaryan e Sucic. In avanti Thuram, tirato a lucido, è pronto per caricarsi sulle spalle il peso dell'attacco. Bonny spera di vincere il ballottaggio per una maglia al fianco del francese".