Il dubbio più importante nella formazione dell’Inter in vista della sfida contro il Parma riguarda la porta. Come riportato dal Corriere dello Sport, Chivu si prenderà fino all’ultimo momento per decidere tra Martinez e Provedel, ma al momento lo spagnolo sembra favorito. A suo favore pesa anche la fiducia ricevuta dal ct De La Fuente durante l’ultima convocazione in nazionale, nonostante non sia sceso in campo.

Per Provedel, invece, c’è da fare i conti con una lunga inattività: l’ultima gara ufficiale risale al 4 marzo, quando vestiva la maglia della Lazio contro l’Atalanta in Coppa Italia. Il suo debutto potrebbe quindi essere rimandato, anche se, qualora venisse scelto contro il Parma, avrebbe buone possibilità di essere confermato anche nella successiva sfida con il Bruges.

Le altre scelte

Akanji, Bastoni e Zielinski, reduci dagli impegni con le rispettive nazionali, dovrebbero partire dalla panchina. In cabina di regia è atteso Calhanoglu, recuperato dal problema muscolare, con Stankovic però che lo insidia. Ai suoi lati dovrebbero agire Barella e Mkhitaryan, mentre Sucic rappresenta un’alternativa a gara in corso.

In difesa, il terzetto dovrebbe essere composto da Bisseck al centro, affiancato da Pavard e Carlos Augusto. Resta aperto, infine, il ballottaggio sulla fascia destra tra Diouf e Luis Henrique. In avanti, secondo il Corriere dello Sport, è favorito Esposito su Lautaro.

La probabile formazione

Inter (3-5-2): Martinez; Pavard, Bisseck, Carlos Augusto; Diouf, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Esposito, Thuram.