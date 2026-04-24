Trenta presenze e 1084 minuti giocati, con zero gol, sono il magro bottino della stagione inanellata finora da Davide Frattesi. Numeri a seguito dei quali, come riporta oggi il Corriere dello Sport, il centrocampista nerazzurro dovrà fare una riflessione in vista della prossima estate.

La stagione di Frattesi non è cominciata nel migliore dei modi, a causa di un intervento d'ernia a cui si è sottoposto in estate con un percorso di rientro che ha creato diverse complicazioni. Chivu gli aveva espresso fiducia, durante l'estate, in teoria Frattesi sarebbe dovuto essere il giocatore che spacca le partite all'occorrenza o anche piazzarsi alle spalle dei trequartisti in caso di un cambio modulo che poi non è avvenuto.

A gennaio si è parlato molto di Frattesi in chiave mercato, se non fosse che nessuno ha bussato alla porta dei nerazzurri con una proposta a titolo definitivo, fosse anche un prestito con obbligo di riscatto. Sebbene il procuratore abbia lavorato per trovargli una sistemazione, nessuno si è affacciato con intenzioni "serie" e alla fine l'annata è scivolata via con numeri anche più deludenti rispetto alla stagione precednete, quando il centrocampista fu determinante in un paio di circostanze in Champions League, sia contro il Bayern Monaco che contro il Barcellona. Tanto meno le soddisfazioni sono arrivate con la nazionale, che addirittura è stata esclusa per la terza volta di fila dal Mondiale. Con questi presupposti, anche la prossima estate si profila col telefono accanto, in attesa di chiamate.