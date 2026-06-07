Quale sarà il futuro di Nico Paz? "Ne so quanto ne sapete voi… Il destino di Nico è nelle mani del Real Madrid, aspettiamo e vediamo" replica a Tuttosport, in maniera piuttosto secca, il presidente del Como, Mirwan Suwarso.

Il Como è in Champions League. Cosa ha provato dopo la partita di Cremona?

"È stato un grande momento, ma non dobbiamo volare sulle ali dell’entusiasmo. Dobbiamo realizzare quello che è successo, e pensare a quello che ci aspetta adesso".

Siete sorpresi di quello che avete ottenuto negli ultimi tre anni?

"Con il passare del tempo abbiamo imparato che avremmo potuto adattare i nostri piani. Cesc Fabregas ci ha sempre creduto: è uno che vuole sempre vincere, in ogni partita. E noi crediamo in quello che crede lui".

Le prime parole che vi siete scambiati con Fabregas dopo la qualificazione?

"In realtà non ci siamo detti molto, ci siamo solo sorrisi a vicenda. Abbiamo capito subito che ci sarebbe stato tanto lavoro da fare. Non abbiamo fatto vacanze, abbiamo iniziato a riunirci e confrontarci sin dal giorno successivo".

Fabregas resta?

"Così ha detto… L'anno scorso abbiamo ricevuto tre offerte e le abbiamo rifiutate, quest'anno è stato lui a dirci di aver respinto le proposte di alcuni club".

Cosa sarà il Como per chi lo sfiderà in Champions League?

"Non ho idea, sono sincero. Lo scopriremo insieme. So solo che Cesc, per il modo in cui lavora, si avvicina a ogni partita con l’idea di vincere. Anche quando abbiamo giocato con il Barcellona (nel trofeo Gamper, la scorsa estate, ndr) abbiamo provato ad attaccare, anche se poi abbiamo perso 5-0. Ma è parte della nostra identità".