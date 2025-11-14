Italia-Norvegia si giocherà domenica, ma l'ampia differenza reti tra le due squadre spinge gli Azzurri a pensare già al playoff Mondiale di marzo. La Nazionale italiana è certa di giocare la semifinale in casa in quanto testa di serie, mentre l'urna di Zurigo determinerà la sede dell'eventuale finale.

La FIGC intanto inizia a ragionare sugli stadi che potrebbero ospitare il primo appuntamento: le opzioni in pole - stando a quanto riferisce LaPresse - sono lo stadio San Siro di Milano, l'Allianz Stadium di Torino e l'Olimpico di Roma.