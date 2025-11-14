Assist di Messi, gol di Lautaro Martinez. E' l'attaccante dell'Inter a sbloccare al minuto 44' l'amichevole milionaria tra Angola e Argentina. Il Toro ha sfruttato al meglio l'assist della Pulce, lasciando partire un destro che non ha lasciato scampo al portiere avversario.

Ecco il video del gol: