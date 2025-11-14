Domani la Turchia di Hakan Calhanoglu affronterà la Bulgaria nella quinta partita del Gruppo E delle qualificazioni europee al Mondiale 2026. Il ct Vincenzo Montella presenta l'appuntamento alla vigilia del match di Bursa: "Giocheremo con pazienza domani, non sarà una partita facile - la premessa dell'Aeroplanino in conferenza stampa -. Nonostante la vittoria con ampio margine in Bulgaria, non siamo riusciti a ottenere ciò che volevamo nel primo tempo. Ci aspettiamo una squadra che gioca molto velocemente in transizione e in verticale. Dobbiamo essere pazienti e non avere fretta".

Montella torna poi sul rotondo successo turco dell'andata e anticipando qualche scelta di formazione, anche se tra le righe: "Non ci siamo scusati per aver vinto 6-1, ci siamo scusati per l'esultanza dopo il sesto gol. Eravamo contenti di aver migliorato la nostra differenza reti in una partita con sei gol di scarto. Le scelte? Abbiamo molti giocatori diffidato che rischiano di essere ammoniti. Pertanto, potrebbero esserci delle sorprese nella formazione per la partita di domani. Ho chiesto espressamente a tutti di concentrarsi sulle partite. Dobbiamo fare tutto il possibile per sfruttare al meglio ogni aspetto della giornata di domani. Lo scandalo scommesse non deve distrarci".