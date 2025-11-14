Analisi della Gazzetta dello Sport sull'Inter e sul suo modo parecchio efficace di attaccare. La rosea cataloga come "certezza" la catena di sinistra, con protagonisti soprattutto un ispiratissimo Dimarco. L'ex Verona è stato fin qui autore di ben 11 occasioni da gol create, delle quali 4 tramutate in assist.

Il giornale evidenzia anche l'ottima mira nelle conclusioni a rete: si viaggia a una media di 2,4 gol a partita, con diverse soluzioni possibili (calci piazzati, tiri da fuori, gioco aereo e, quindi, non solo palla a terra all'interno dell'area). Dato significativo quello relativo ai cross: ben 278, nettamente in testa al campionato (41 in più della Juve, seconda in graduatoria).

In generale, l'Inter è la squadra che conclude più di tutti a rete (197 tentativi) e che subisce meno conclusioni (98). Da registrare qualcosa, quindi, nella fase difensiva, considerando anche che la distanza media dalla quale chi affronta i nerazzurri cerca la porta è di 18,6 metri: non è facile entrare in area, ma i gol arrivano comunque. Manca attenzione?