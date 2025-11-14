La notizia delle ultime ore è che Denzel Dumfries saluterà in anticipo il ritiro della nazionale olandese a causa di un fastidio alla caviglia. L'esterno dell'Inter, conferma La Gazzetta dello Sport, farà rientro a Milano già domani, dove inizierà il percorso di fisioterapia ad Appiano Gentile: l'obiettivo è recuperare per il derby di domenica prossima contro il Milan.

"Si tratta, appunto, di un fastidio, quindi la situazione non preoccupa particolarmente lo staff medico interista - scrive la rosea -. Una decisione più precauzionale che altro: al derby contro il Milan mancano 9 giorni, così il tecnico nerazzurro Cristian Chivu si augura di recuperare Dumfries per la complicata partita della ripresa post-sosta nazionali".