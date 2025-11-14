Non è ancora detta l'ultima parola sulle convocazioni della Nazionale brasiliana in vista del Mondiale 2026. A dirlo è Carlo Ancelotti, ct dei verdeoro, durante la conferenza stampa prima del test amichevole con il Senegal: "Mancano sei mesi alla Coppa del Mondo, possono succedere molte cose - ha spiegato Carletto -. Infortuni, cali della condizione fisica, ma l'idea che ho è abbastanza chiara. Ci sono ancora alcune posizioni aperte, c'è grande concorrenza tra i giocatori; lo staff tecnico osserverà i giocatori portandosi dietro i dubbi fino all'ultimo giorno. La qualità dei giocatori è molto grande, decidere la lista definitiva dei 26 è molto difficile".

Parole che fanno ben sperare l'interista Carlos Augusto, escluso per le amichevoli di novembre dopo essere stato selezionato per la finestra internazionale di ottobre.