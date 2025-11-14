In gol ieri a Chisinau, dove è sceso in campo da subentrato nel secondo tempo, Francesco Pio Esposito potrebbe avere una chance da titolare a San Siro, suo stadio quando difende la maglia dell'Inter, per il match con la Norvegia di domenica sera. Secondo Sky Sport, è probabile che il ct Gennaro Gattuso possa affiancarlo a Mateo Retegui in attacco. A centrocampo, scontata la giornata di squalifica, torna Nicolò Barella in una linea a cinque che prevede la presenza anche di altre due nerazzurri, Davide Frattesi (per il diffidato Sandro Tonali) e Federico Dimarco, oltre a Matteo Politano e Manuel Locatelli.