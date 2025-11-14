La fase campionato della Champions League è arrivata a metà del percorso e l'Inter, dopo le quattro vittorie arrivate nelle prime quattro giornatesi prepara per la trasferta di Madrid contro l'Atletico e poi al grande appuntamento di San Siro contro il Liverpool, martedì 9 dicembre alle 21:00.

Il clubn nerazzurro ricorda che alle ore 10:00 di oggi, venerdì 14 novembre, si è aperta "la presale riservata ai titolari di carte BPER Mastercard, che potranno acquistare fino a 4 biglietti in esclusiva fino alle ore 15:00 dello stesso giorno. L’acquisto potrà essere concluso solo effettuando il pagamento con una carta BPER del circuito Mastercard. Dalle ore 16:00 la vendita libera per tutti. I punti vendita Vivaticket e l’Inter Store Castello saranno attivi dalle 10 di lunedì 17 novembre: scopri qui gli orari di apertura".