Intervistato da Città della Spezia, l'attaccante del club ligure Giuseppe Di Serio ha ampiamente parlato dell'inizio stagionale della sua squadra, ammettendo la difficoltà affrontata dopo la finale di play off persa, e a proposito di ripartenze l'ex attaccante del Trento ha anche parlato dell'addio di Pio Esposito. "Non è stato un inizio di stagione facile per noi, ma già a partire dal ritiro quando ci mancavano un po’ di giocatori e non siamo riusciti a lavorare a pieno regime con tutta la squadra" ha ammesso prima di citare le difficoltà.

"C’erano assenze per infortuni e non era facile. Poi è iniziato il campionato e c’era lo scotto della finale persa l’anno scorso, era una cosa mentale nostra che ci ha frenato. Ora stiamo provando a liberarci di queste cose e ripartire. Ci stiamo levando dalla testa quella finale, ma nelle prime partite ammetto che un po’ di delusione c’era" ha continuato prima di aggiungere sul passaggio all'Inter dell'attaccante classe 2005: "L’addio di Pio non mi ha fatto crescere la pressione. Ognuno ha la propria carriera e le proprie cose, per questo non sento un peso in più".