Missione compiuta per la Francia che, battendo l'Ucraina 4-0, è riuscita a strappare il pass per il Mondiale 2026. Al netto di alcune complicazioni sulla strada verso l'America, come sottolineato da Didier Deschamps, ct dei Bleus, in conferenza stampa a margine della partita del Parco dei Principi di Parigi: "Se ho trovato l'ossatura di squadra? Alcuni hanno avuto modo di giocare, ma ci sono stati troppi infortuni: questo è il mio rammarico. Non siamo riusciti a replicare ciò che avevamo iniziato a implementare. Lo spirito di squadra è ancora molto buono. Ci sono molti giocatori che possono aspirare a giocare per la nazionale francese".