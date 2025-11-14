Nessuna sorpresa nella formazione della Nazionale argentina scelta da Lionel Scaloni per affrontare l'Angola in amichevole: nel tridente d'attacco, come era filtrato negli scorsi giorni, c'è Lautaro Martinez con Lionel Messi e Thiago Almada. Il fischio d'inizio è fissato per le 17, si gioca a Luanda, allo 'stadio Nazionale 11 novembre'. 

FORMAZIONE UFFICIALE ARGENTINA: Gerónimo Rulli; Juan Foyth, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico, Nicolás González; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Giovanni Lo Celso; Lionel Messi; Lautaro Martínez, Thiago Almada.

Sezione: Focus / Data: Ven 14 novembre 2025 alle 16:47
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
