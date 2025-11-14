Chi riuscità ad accelerare tra Roma e Inter in vetta alla classifca? L'ex nerazzurro Fausto Pizzi non si sbilancia: "Vedo un campionato molto equilibrato, nessuna delle due credo possa prendere il largo, anche rispetto alle altre. Vedo il Napoli un po' in difficoltà, perché avrà Atalanta, Roma, scontri diretti messi insieme alla Champions. L'Inter in campionato, dopo il derby, non avrà avversari così difficili, ma la Champions può toglierti energie. La Roma la vedo forte in difesa, ma anche mentalmente. Ma deve trovare i gol delle punte", le sue parole a TMW Radio.

Pizzi poi parla del possibile futuro di Beppe Marotta: "Che voglia un giorno entrare nei vertici federali credo sia vero. Potrebbe ristrutturare tutto e riportare il calcio italiano dove è sempre stato. Gettare le basi per ritrovare talenti che non abbiamo".