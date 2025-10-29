Luciano Buonfiglio, presidente del Coni, ha concesso a La Repubblica una lunga intervista in cui si è parlato anche della prossima riforma della giustizia sportiva.

"Tredici esperti lavorano per rendere il sistema terzo, tempestivo, meno costoso per chi vuole accedervi. Penso a un albo di eccellenze della magistratura, che non siano nominate dai presidenti federali, e a cui vengano assegnati i casi interni delle singole federazioni. È brutto che saltino fuori dei casi in cui il presidente federale viene accusato di aver manovrato la giustizia contro chi lo sfida", ha commentato Buonfiglio.